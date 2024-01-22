Бутик уральских дизайнеров в Veer Mall прекратит свою работу

Первый уральский бутик, где собирали исключительно уральских дизайнеров, прекратит свою работу в нынешнем виде. Речь о магазине «Имена» в Veer Mall. Мультибрендовый бутик открылся в июле 2022 года. Молодые предприниматели, которые зарегистрировались как самозанятые или ИП не более 3 лет назад, могли размещаться здесь, не оплачивая аренду. Каждому потоку давалось по полгода.

По словам главы СОФПП Валерия Пиличева, этот опыт стал удачным – и сейчас подобные пространства стали открываться и в других торговых центрах Екатеринбурга, причем на больших площадях, с которыми СОФПП конкурировать не имеет возможности. Изначально «Имена» задумывались, по словам Пиличева, как площадка для старта самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которым нужно пространство для демонстрации их товаров и оценки спроса.

Впрочем, сам бутик, вероятно, может продолжить свою работу, но в каком-то ином виде.

Екатеринбург, Елена Сычева

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