На Урале впервые проведут соревнования по новой олимпийской дисциплине – ски-альпинизму (ФОТО)

С 9 по 18 февраля пройдут соревнования II Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта между пятью субъектами России. Свердловская область станет первой российской площадкой для новой олимпийской дисциплины – ски-альпинизма. Мероприятия будут организованы также в Челябинской, Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Как сообщили в департаменте информполитики, соревнования на Урале пройдут в Нижнем Тагиле: прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье – на базе ГАУ ДО СО «СШОР «Аист», а соревнования по ски-альпинизму – в ГК «Гора Белая». Во II Всероссийской спартакиаде будут участвовать 2,5 тысячи спортсменов, которые разыграют 108 комплектов наград в 14 видах спорта: биатлоне, бобслее (в том числе скелетоне), горнолыжном спорте, керлинге, конькобежном спорте (в том числе шорт-треке), лыжных гонках, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина, санном спорте, альпинизме (ски-альпинизме), сноуборде, фигурном катании, фристайле и хоккее.

«Мы очень гордимся, что Свердловская область стала участником этого проекта. В этом году изменился формат проведения спартакиады. Если раньше соревнования проводились на территории одного субъекта, то сейчас целых пять. Наш регион выбран в качестве организатора проведения соревнований, учитывая значительный опыт. Благодаря спартакиаде мы сможем презентовать для всей страны красивейшие места Нижнего Тагила – горы Белую и Долгую. Подготовка на финишной прямой», – отметил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Нижний Тагил, Дарья Деменева

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