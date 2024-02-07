В минспорте презентовали медали для II Всероссийской спартакиады

С 9 по 18 февраля в Нижнем Тагиле пройдут соревнования II Всероссийской спартакиады по трем зимним видам спорта: лыжному двоеборью, прыжках на лыжах с трамплина и ски-альпинизму. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт презентовал медали предстоящих соревнований.

«На основную поверхность нанесен логотип спартакиады. На боковой части выгравированы вид спорта и регион. В зависимости от достоинства медаль покрыта золотом 999-й пробы (за первое место), никелем (за второе место), медью (за третье)», – уточнили в министерстве спорта Свердловской области. Все награды мастера изготовили вручную.

Как сообщил Леонид Рапопорт, в рамках Всероссийской спартакиады спортсмены разыграют 107 комплектов наград.

По данным департамента информполитики, на площадках Нижнего Тагила ожидается более 330 участников. От Свердловской области в составе сборных команд примут участие 108 спортсменов. Открытие соревнований по лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина состоится 11 февраля на горе Долгой, по ски-альпинизму – 16 февраля на горе Белой.

Ранее «Новый День» писал, что Свердловская область станет первой российской площадкой для новой олимпийской дисциплины – ски-альпинизма. Министр физической культуры и спорта региона отметил полную готовность спортивных объектов к старту соревнований, в том числе трассу на горе Белой для ски-альпинизма.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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