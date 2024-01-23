Определен список колледжей, где будут обучать производству и эксплуатации БПЛА

Свердловская и Челябинская области вошли в число 30 пилотных регионов России, которые в 2024 году получат необходимое оборудование для организации обучения разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Финансирование выделят по федеральному проекту «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».

«Президент Владимир Путин поставил задачу подготовить кадры для работы с беспилотниками. Благодаря программе регионы не только получат оборудование, но и смогут повысить квалификацию педагогов, получить необходимые методики», – пояснил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В каждом регионе-участнике выбраны колледж, где создадут Центр практической подготовки по беспилотным авиационным системам, и до 20 школ для организации совместной работы. Открытие специализированных кружков должно состояться до 1 июня 2024 года.

От Свердловской области в программе участвует техникум «Рифей» и общеобразовательные учреждения Екатеринбурга, Березовского, Дегтярска, Ирбитского района и других.

В Челябинской области центр откроют на базе Южно-Уральского агропромышленного колледжа в селе Аргаяш. А классы по работе с беспилотниками создадут в школах Златоуста, Троицк, Челябинска, Южноуральск, Миасс, Копейск, Магнитогорск и других муниципалитетов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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