С 1 сентября уральские школьники начнут учиться управлять беспилотниками

С 1 сентября в 17 школах Свердловской области появятся кружки, где детей научат конструировать беспилотники и управлять ими. На развитие этого направления из регионального и федерального бюджетов направлено порядка 280 миллионов рублей.

Как сообщили в ДИПе, для этих кружков уже началась подготовка 160 педагогов. «Их образовательная программа состоит из нескольких разделов – комплектующие и сборка, моделирование и производство, навигация и программирование, использование беспилотников в промышленности и другие курсы. Кроме того, обязательно для учителей прохождение летной практики на коптерах – не менее 23 академических часов», – отметил замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов.

Ранее Свердловская область вошла в число 30 пилотных регионов России, которые в 2024 году получили финансирование для организации обучения по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Специальные классы допобразования уже 1 сентября откроются в школах Екатеринбурга, Новоуральска, Ревды, Красноуфимска, Березовского, Серова. Центром практической подготовки определен Уральский техникум «Рифей», на базе которого будет выстроена работа со школами.

Как уже сообщал «Новый День», ранее президент России Владимир Путин поставил задачу подготовить кадры для работы с беспилотниками.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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