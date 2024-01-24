Проводница РЖД высадила пассажиров в глуши за 50 км до нужной станции

В России обсуждают новый скандальный случай с проводницей РЖД – женщина высадила пассажиров ночью в глухом лесу за 50 километров до нужной им станции. Когда те поняли, что произошла ошибка, поезд уже ушел, и людям пришлось идти по заснеженному лесу пешком. О ситуации сообщило телеграм-издание «Осторожно, новости» со ссылкой на екатеринбургскую студентку Анастасию, которая стала одной из неудачливых пассажирок. Девушка ехала из Екатеринбурга в Чернушку, это станция в Пермском крае, на поезде № 115.

«В полночь по местному времени проводница сообщила пассажирам, что они прибыли на нужную станцию. Выйдя из вагона, Анастасия увидела, что ее и еще несколько человек высадили в глухом лесу, как оказалось позже, на станции «Щучье Озеро». Пассажиры поняли, что вышли не там, но не успели забежать обратно: поезд тронулся почти сразу», – сообщает издание.

«Мы шли километры по лесу. Света нет, только рельсы, и всё. Ни фонаря, ни домика, связи нет. У меня все ноги окоченели, по пояс снега у нас. Там не только нас выкинули, там еще женщины с детьми оказались», – рассказала девушка, впоследствии ей потребовалась помощь медиков из-за переохлаждения. Причем, по ее словам, примерно через полчаса пассажиров, бредущих по рельсам, подобрал товарняк.

Согласно расписанию, поезд отправляется со станции Екатеринбург-Пассажирский в 18:24 по местному времени, а прибывает в Чернушку в 00:02 местного времени (и в Свердловской области, и в Пермском крае время одинаковое – плюс 2 часа к московскому). Стоянка там всего 1 минута. При этом, как отмечает «Новый День», поезд № 115 не останавливается на станции Щучье Озеро, которая находится примерно в 50 км от Чернушки. Там нет даже технической остановки, поэтому пока остается неясным, почему поезд вообще остановился в этом месте.

По информации «Осторожно, новости», поезд отставал от расписания, и время остановки в Щучьем Озере как раз совпало со временем, когда состав должен был прибыть в Чернушку. Почему никто из высаженных пассажиров, равно как и проводница, не заподозрили неладное, непонятно, однако издание предполагает, что сотрудница РЖД была пьяна.

Напомним, на прошлой неделе российский железнодорожный перевозчик попал в скандал после того, как проводница поезда выбросила на станции Киров кота Твикса, который был зарегистрирован для провоза по всем правилам, но вырвался из переноски и отправился гулять по вагону. Женщина посчитала, что животное бесхозное и случайно залезло в поезд. Позднее кот был найден мертвым, проводницу отстранили от работы, а ситуацией заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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