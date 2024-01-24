Транспортная прокуратура разбирается в истории с высадкой пассажиров поезда в глуши

Историей пассажиров поезда № 115, которых высадили в глуши за 50 км до нужной им станции из-за ошибки проводницы, займется транспортная прокуратура. Ведомство уже проводит проверку по факту возможного нарушения прав людей. «Прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования», – сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В Федеральной пассажирской компании, в свою очередь, заявили, что разбираются, как вышло так, что поезд остановился на станции Щучье Озеро, которого нет в маршруте поезда, и почему проводница высадила пассажиров там. Пока что позиция ФПК выглядит так: «Из-за неблагоприятных погодных условий и неверного определения местоположения шесть пассажиров поезда № 115/116 Томск – Адлер ошибочно вышли на станции Щучье Озеро. Четверым пассажирам был оплачен проезд на такси до пункта назначения, а двое пассажиров были доставлены вслед идущим поездом. Федеральная пассажирская компания приносит свои извинения пассажирам. В качестве компенсации каждому из них будет выплачена полная стоимость билетов и начислено по 7000 баллов «РЖД Бонус». В компании проводится служебное расследование», – пояснили в ФПК.

Напомним, инцидент произошел 22 января. По предварительным данным, поезд следовал с опозданием.

Ранее РЖД попала в скандал из-за ситуации с котом Твиксом. Проводница посчитала, что он бесхозный, и за несколько минут до отправления высадила его на станции в Кирове (кот ехал с хозяином из Екатеринбурга в Санкт-Петербург и был зарегистрирован по всем правилам, но в какой-то момент выбрался из переноски). Позднее животное погибло, его обнаружили поисковики и передали хозяину.

Екатеринбург, Елена Сычева

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