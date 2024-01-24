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Среда, 24 января 2024, 11:52 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге нашли сбежавшего из дома 15-летнего школьника

Пропавший в Екатеринбурге 15-летний школьник Никита найден, с ним все в порядке, сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв». Мальчик проживает в Пионерском районе и не первый раз сбегает из дома.

В октябре прошлого года подростка также разыскивала полиция. Во второй раз подросток ушел из дома в школу утром 22 января и пропал на сутки. Его быстро нашли после объявления в соцсетях и СМИ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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