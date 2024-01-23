В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка, который во второй раз сбежал из дома

В Екатеринбурге полиция ищет 15-летнего Никиту Небытова. Подросток ушел в школу утром 22 января и не вернулся домой. Мальчик проживает на улице Первомайской рядом с дендропарком и учится в школе № 146. Никита сбегает из дома не впервые – в октябре школьника также разыскивала полиция.

В УМВД города сообщили приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы темные, глаза карие. Мальчик носит очки с диоптриями. Был одет в темные брюки в серую клетку, светло-серый свитер, серую куртку, коричневые ботинки. При себе у него был черный рюкзак с серыми вставками.

На розыски несовершеннолетнего ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Правоохранители принимают информацию о пропавшем мальчике по телефонам: +7(343)356-42-03 (дежурная часть отдела полиции № 3) или 02 (102 по мобильному).

Фото подростка предоставлены УМВД по Екатеринбургу

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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