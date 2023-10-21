В Екатеринбурге пропал 15-летний школьник (ФОТО)

В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего Никиту Небытова. 20 октября подросток ушел из школы в Пионерском поселке, домой не вернулся.

Приметы подростка: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы темные, глаза карие. На момент ухода был одет в синюю куртку с бело-красными полосками на рукавах и шее, брюки темно-коричневого цвета, кроссовки черно-серого цвета, носит очки с диоптриями.

Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-03, 261-14-00 (дежурная часть отдела полиции № 3) или 02 (102 по мобильному).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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