Пропавший накануне школьник найден

Пропавшего накануне 15-летнего подростка нашли живым и здоровым.

Как сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, подростка обнаружили на фудкорте торгового центра на улице 8 Марта. «В отношении отца составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей», – уточнили в полиции.

Вчера, 20 октября, гимназист не вернулся с уроков, из-за чего была поднята тревога.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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