Погибших пилотов сбитого Ил-76 призвали наградить посмертно

Экипаж российского военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого сегодня над территорией Белгородской области украинскими боевиками, необходимо наградить посмертно за спасение жизней жителей ближайших сел. Такое предложение высказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«Сообщается, что наши пилоты совершили подвиг и смогли увести горящий, уже обреченный самолет от жилых домов. Тем самым они спасли тех, кто был на земле» – написал парламентарий в своем телеграм-канале.

В разговоре с «Новым Днем» Максим Иванов подтвердил, что сегодня в Белгородской области должен был состояться обмен пленными, но теперь он сорван.

«То, что самолет был сбит натовским оружием (сша или германия) и что ВСУ уничтожили своих же, пленных украинцев, еще раз подтверждает две вещи. Во-первых, что фронт у нас идет не по линии Львов-Киев, а Вашингтон-Лондон-НАТО. Во-вторых, киевский режим – людоеды и террористы. Отношение к ним должно быть соответствующим», – заявил депутат.

Ранее МО РФ подтвердило крушение в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 с 74 людьми на борту. Самолет перевозил 65 украинских военнопленных, подготовленных к обмену. Также на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все люди погибли. Госдума анонсировала обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии об их ответственности за поддержку преступных действий киевского режима.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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