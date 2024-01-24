Киевский режим показал свое нацистское нутро, сбив самолет с собственными военнопленными, заявил посол РФ по особым поручениям Родион Мирошник. Киев заставил сомневаться, что с ним возможно договориться хоть о чем-нибудь, считает дипломат.

Мирошник отметил бесчеловечность киевского режима, готового уничтожать мирное население и собственных граждан. Он напомнил сбитый в 2014 году малазийский пассажирский самолет рейса MH17 и обстрел Еленовки, приведший к гибели пленных украинских военных.

«И вот сейчас уничтожил 65 человек своих сограждан, уже живших надеждой на возвращение к своим семьям. Украинская диктатура продемонстрировала свое нацистское бесчеловечное нутро, демонстративно отправив на тот свет тех, за которых они якобы «боролись». Этот кровавый инцидент ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей, и в каких угодно форматах», – написал посол в своем телеграм-канале.

Дипломат подчеркнул, что вина лежит на всей верхушке киевского режима не зависимо от того, было решение сбить самолет единоличным или согласованным «всей нацистской сходкой».

Ранее днем МИД РФ сообщил, что журналистам запретили знакомиться с документами по делу о крушении малазийского «Боинга». В Евросоюзе заранее решили, кто виноват, и не хотят видеть ответственность Украины за незакрытие воздушного пространства и властей Нидерландов за непринятие мер безопасности.

МО РФ подтвердило крушение в Белгородской области военно-транспортного самолета Ил-76 с 74 людьми на борту. Самолет перевозил 65 украинских военнопленных, подготовленных к обмену. Также на борту были шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все люди погибли. Госдума анонсировала обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии об их ответственности за поддержку преступных действий киевского режима.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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