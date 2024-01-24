«Автомобилист» потерпел поражение от «Ак Барса»

Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл домашний матч «Ак Барсу» со счетом 1:4.

В первом периоде команды играли на равных. В составе казанцев шайбу забросил Семен Кошелев, «Автомобилист» ответил голом Брукса Мейсека в большинстве. Далее забивал только «Ак Барс». Во второй двадцатиминутке отличился Даниил Журавлев, а в концовке третьего периода гости отправили в пустые ворота екатеринбуржцев еще две шайбы. Авторами голов стали Барбер Райли и Дмитрий Кателевский.

«Робкое начало, уважительное какое-то, не понравилось мне сегодня это в первом периоде и пропущенный нами гол. Хотя был в меньшинстве выход два в один и хорошая атака звена Данила Романцева – момент не реализовали. По статистике посмотришь – 20 блокированных бросков. Игра такая кость-в-кость шла, где мы опять, как и в Казани, пропустили гол с пятака. Наверное, он и решил. Хотели спасти игру, меняли вратаря на шестого полевого. Но не удалось», – прокомментировал игру команды главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч екатеринбуржцы снова проведут на домашнем льду: 26 января «Автомобилист» сыграет против нижегородского «Торпедо».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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