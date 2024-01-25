Суд оставил в СИЗО отца, который выбросил с 5 этажа годовалую дочь

Свердловский областной суд отклонил просьбу адвоката отпустить из СИЗО Илью Иванова, который обвиняется в убийстве своей годовалой дочери.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 30 декабря в доме на улице Посадской. Компания собралась отмечать Новый год. В какой-то момент один из гостей выбросил с пятого этажа собственную годовалую дочь. Девочка упала в сугроб, где погибла. Ее тело обнаружили только 3 января. Отца задержали. Оказалось, что он был неоднократно судим за грабеж, кражи и мошенничество. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Постановлением суда Иванов был взят под стражу по 2 марта 2024 года. Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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