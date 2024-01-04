В Екатеринбурге пьяный отец выбросил младенца с пятого этажа. Ребенок погиб

В Екатеринбурге пьяный мужчина выбросил годовалую дочь из окна на пятом этаже после ссоры с супругой. Ребенок четыре дня пролежал в сугробе, пока его тело не нашли прохожие.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, все произошло 30 декабря в доме на улице Посадской. Девочка упала в сугроб, находилась несколько дней на морозе и погибла. Ее тело обнаружили только 3 января. Отца уже задержали полицейские. Мужчина был неоднократно судим за грабеж, кражи и мошенничество. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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