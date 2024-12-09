Выбросивший с балкона годовалую дочь отец оказался психически больным

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве собственной годовалой дочери и других тяжких преступлениях. Но в колонию он не попадет – мужчина признан психически больным.

Как сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Александр Сапегин, мужчину обвиняли по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего», ст. 162 УК РФ «Разбой», ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ст. 117 «Истязание» и ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

30 декабря 2023 года мужчина был пьян и сбросил девочку с балкона 5 этажа. Ребенок погиб на месте. В тот же день он избил жену, требуя, чтобы она украла из магазина, в котором работает, деньги и передала ему. Женщине удалось сбежать из квартиры. На следующий день мужчина напал еще на одного человека и похитил из его квартиры деньги и имущество на сумму более 170 тысяч рублей.

«В ходе расследования уголовного дела в отношении фигуранта была проведена комиссионная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой в момент совершения указанных деяний мужчина не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий ввиду наличия у него хронического психического расстройства. После завершения всех необходимых процессуальных мероприятий материалы уголовного дела будут направлены в прокуратуру и суд для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера», – отметил полковник Сапегин.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что преступника задержали 2 января в квартире его знакомого. Подозреваемый сам дверь не открывал, поэтому сыщикам пришлось ее взломать.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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