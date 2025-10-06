Уралец, выбросивший с балкона годовалую дочь, отправится в психбольницу

Свердловский областной суд направил на принудительное лечение 32-летнего Илью Иванова, убившего свою маленькую дочь. Мужчина совершил еще несколько преступлений.

Как установил суд, 30 декабря 2023 года Иванов выбросил ребенка с балкона 5-го этажа дома на улице Посадской. Девочка, которой был всего год, погибла от травм. Ее труп в снегу нашли через несколько дней случайные прохожие. Также было доказано, мужчина вымогал у жены 100 тысяч рублей, требуя, чтобы она украла деньги из кассы магазина, в котором работала. Позже Иванов напал на знакомого и похитил из его квартиры деньги и имущество на общую сумму более 170 тысяч рублей.

Гособвинитель ходатайствовал об освобождении Ильи Иванова от уголовной ответственности. По заключению специалистов, подсудимый нуждается в психиатрическом лечении. Во время совершения преступлений мужчина не осознавал своих действий. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. По решению суда, Иванов направлен в психиатрический специализированный стационар с интенсивным наблюдением.

«Меры медицинского характера не являются наказанием, выбор такой меры не определяется тяжестью содеянного, а связан с психическим состоянием лица и его опасностью для себя и окружающих. Целями применения принудительных мер медицинского характера, согласно ст. 98 УК РФ, являются излечение лиц или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения ими новых преступных деяний», – пояснили в пресс-службе областного суда.

Постановление суда вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжаловано сторонами.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

