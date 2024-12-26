В Екатеринбурге начали судить мужчину, который выбросил годовалую дочь с балкона (ФОТО)

В Свердловском областном суде стартовал процесс в отношении 31-летнего жителя Екатеринбурга Ильи Иванова. Он обвиняется в убийстве собственной дочери и других преступлениях.

Как сообщили в пресс-службе суда, уголовное дело поступило с ходатайством о применении к подсудимому принудительных мер медицинского характера и рассматривается в закрытом режиме.

По версии следствия, 30 декабря 2023 года мужчина был пьян и сбросил годовалую девочку с балкона 5 этажа. Ребенок погиб на месте. В тот же день он избил жену, требуя, чтобы она украла из магазина, в котором работает, деньги и передала ему. Женщине удалось сбежать из квартиры. На следующий день мужчина напал еще на одного человека и похитил из его квартиры деньги и имущество на сумму более 170 тысяч рублей.

«В ходе расследования уголовного дела в отношении фигуранта была проведена комиссионная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой в момент совершения указанных деяний мужчина не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий ввиду наличия у него хронического психического расстройства. После завершения всех необходимых процессуальных мероприятий материалы уголовного дела будут направлены в прокуратуру и суд для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера», – отметили в СКР.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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