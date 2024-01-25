Глава Екатеринбурга показал, как будет выглядеть южный берег Верх-Исетского пруда (ФОТО)

В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору концепции набережной южного берега Верх-Исетского пруда от Большого Конного полуострова до улицы Лоцмановых. Победителем стал авторский консорциум «IND + НатУРАЛист + STEP». По их замыслу, на набережной появятся причалы, зона проката спортинвентаря, тихие места отдыха, детские площадки, каток, бульвар для прогулок и веломаршрут, смотровые площадки, амфитеатр у воды, зелёный лекторий.

«Реализовывать концепцию начнем с набережной от улицы Лоцмановых до улицы Юрия Исламова. Благоустройство данной территории по проекту планировки предусмотрено до 2030 года. Так, поэтапно мы идём к созданию единой набережной Исети. В этом году откроем благоустроенный участок возле строящейся Ледовой арены», – рассказал в своем телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, в Екатеринбурге прибрежные территории Исети от Верх-Исетского до Нижнеисетского пруда хотят преобразовать в единую набережную. Она станет одной из самых больших в России, предполагаемая длина прогулочной зоны – 42 километра. Это большое пространство разделили на несколько участков, для каждого из которых разрабатывается своя концепция благоустройства – с учетом специфики территории и перспектив ее развития. Помимо участка у ледовой арены, уже готовы концепции для набережной в районе Верх-Исетского пруда; на участке от улицы Ткачей до улицы Лыжников; в границах жилого квартала Clever park до улицы Щорса; в районе Уктуса.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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