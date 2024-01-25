На карантин по ОРВИ и гриппу закрыты десятки детских групп и классов в Свердловской области

В Свердловской области из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом закрывают группы в детсадах и классы в школах.

«По состоянию на 24 января в Свердловской области полностью закрытых на карантин детских садов и школ нет. При этом на карантин по ОРВИ и гриппу закрыты 1,29% от общего числа групп в детских садах и 1,24% от общего числа классов в школах», – сообщили в пресс-службе министерства образования Свердловской области. Сколько это в абсолютных числах, в ведомстве уточнить не смогли, но это – десятки коллективов.

Напомним, в Свердловской области за неделю зарегистрировали более 40 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что на треть превысило средний многолетний уровень. Более 58% заболевших – дети. В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями респираторных инфекций за неделю обследовано 814 человек: доминирует грипп А. Также выделены вирусы РС-инфекции, SARS-CoV-2, сезонные коронавирусы, аденовирусы и другие.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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