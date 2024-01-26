Запах денег. Как собаки с таможни распознают запрещенку в багаже (ФОТО)

Сегодня, 26 января, у работников таможни профессиональный праздник. За год сотрудники Кольцовской таможни проверяют тысячи пассажирских и сотни грузовых судов, чтобы в страну не ввезли запрещенные товары. И пока лучше всего с их поиском справляются собаки, а не техника.

Например, бельгийская овчарка Норвегия умеет определять, есть ли в багаже наркотики или деньги. В случае подозрений она не станет облаивать пассажира, а подаст инспектору особый знак – замрет, уткнувшись носом в чемодан или сумку с запрещенкой. «Некоторые пассажиры, у которых собака обнаруживает деньги, очень удивляются, что купюры пахнут. Но для собак это очень сильный запах, и они по-другому воспринимают эту информацию», – пояснила главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела Кольцовской таможни Наталья Богатырева.

Таможенники не сталкивались со случаями, чтобы кто-то пытался перебить запах денег, ведь мало кто в курсе, что купюры имеют особый запах. Да и сделать это технически сложно – грязные носки или одеколон не перебьют этого запаха. К тому же, напомнили в Кольцовской таможне, в интроскопе банкноты все равно будут светиться.

Если багаж пахнет деньгами, пассажира попросят открыть сумку или чемодан. «Без декларирования на вывоз, так же, как и на ввоз, лимит $10 тысяч в эквиваленте по курсу Центробанка, сейчас это примерно 870 тысяч рублей. Вся сумма свыше уже является предметом административного правонарушения. Даже 100 рублей», – напомнил старший инспектор таможенного поста Дмитрий Кошевой.

Все, что пассажир везет сверх лимита, не декларируя, изымается, а нарушителя штрафуют – на сумму от половины до двух размеров «лишней» наличности. Если, к примеру, человек вез лишнюю тысячу рублей, штраф составит от 500 до 2000 рублей.

Интересно, что с момента запрета российских банковских карт за рубежом поток входящей и исходящей наличности не стал критично больше, хотя и несколько вырос – в основном, из Турции, ОАЭ, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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