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Четверг, 10 октября 2024, 12:34 мск

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Таможня: служебные собаки пресекли вывоз 11,5 млн наличности

Бельгийская овчарка Норвегия

Собаки из кинологического отдела Кольцовской таможни с начала года пресекли почти 200 попыток нелегального вывоза наличных за рубеж. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Там рассказали, что общая сумма составила 11,5 млн рублей в рублевом эквиваленте.

К примеру, бельгийская овчарка Норвегия обнаружила у пассажира рейса Екатеринбург-Стамбул незадекларированные банкноты, которые были спрятаны в ручной клади и одежде. У нарушителя изъяли евро, доллары США, турецкие лиры и российские рубли.

Екатеринбург, Елена Сычева

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