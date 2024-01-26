Медики спасли водителя, у которого на трассе случился инсульт

В Свердловской области взаимодействие врачей нескольких медицинских организаций спасло жизнь 46-летнему водителю, у которого в дороге случился геморрагический инсульт. Мужчине стало плохо прямо за рулем, и он попал в ДТП. Водитель не смог ничего объяснить прибывшим на место аварии сотрудникам ГИБДД.

«Первой на место событий прибыла бригада трассового пункта «Камышлов». Они оценили нарушения сознания, речевых и двигательных функций водителя, начали интенсивную терапию, что позволило эвакуировать пациента в Камышловскую ЦРБ в стабильном состоянии, без ухудшения самочувствия», – рассказал заместитель главного врача ТЦМК Свердловской области Иван Фролов. По внешним признакам медики заподозрили у мужчины инсульт, поэтому из отделения реанимации Камышловской ЦРБ его перевезли в первичное сосудистое отделение на базе Ирбитской ЦГБ. Компьютерная томография подтвердила самый опасный вид инсульта – геморрагический.

После телеконсультации бригада Ирбитского филиала ТЦМК на реанимобиле доставила водителя в Свердловскую областную клиническую больницу №1 для профильного лечения. Медики областной больницы проводили пациенту медикаментозную терапию, непрерывно отслеживали и корректировали функции организма. С мужчиной занимались логопед и инструктор ЛФК, поскольку на момент поступления он едва шевелил правой рукой и ногой, с трудом мог произнести только имя и фамилию. Результат интенсивного лечения превзошёл ожидания. «У пациента очень хорошая положительная динамика, он достаточно быстро восстанавливается, самостоятельно ходит, полностью себя обслуживает. Пока говорит медленно и простыми фразами, но уже пользуется телефоном, может писать сообщения», – отметила врач неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ №1 Анна Ливане. После выписки из СОКБ №1 пациент восстанавливается в Областном специализированном центре медицинской реабилитации «Санаторий «Руш».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube