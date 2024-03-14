Бастрыкин поручил новому главе СУ СКР разобраться с гаишниками, которые приняли водителя с инсультом за пьяного

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Константину Мирошниченко подготовить доклад о расследовании уголовного дела о халатности сотрудников ГИБДД. Они не оказали помощь больному водителю, посчитав, что он пьян.

Как сообщили в аппарате СКР, на трассе Екатеринбург – Тюмень водитель фуры, попавший в ДТП, несколько часов пролежал в холодной кабине, дожидаясь оказания медицинской помощи. Сотрудники полиции, которые были рядом и оформляли протокол, решили, что дальнобойщик находится в состоянии алкогольного опьянения, и не вызвали скорую помощь.

Как уже писал «Новый День», мужчину спасли врачи. «Первой на место событий прибыла бригада трассового пункта «Камышлов». Они оценили нарушения сознания, речевых и двигательных функций водителя, начали интенсивную терапию, что позволило эвакуировать пациента в Камышловскую ЦРБ в стабильном состоянии, без ухудшения самочувствия», – рассказал заместитель главного врача ТЦМК Свердловской области Иван Фролов. По внешним признакам медики заподозрили у мужчины инсульт, поэтому из отделения реанимации Камышловской ЦРБ его перевезли в первичное сосудистое отделение Ирбитской ЦГБ. Компьютерная томография подтвердила самый опасный вид инсульта – геморрагический. После этого пациента доставили в ОКБ № 1. Сейчас он проходит восстановительное лечение.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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