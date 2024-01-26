«Автомобилист» одолел «Торпедо» в серии буллитов

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над нижегородским «Торпедо» на домашнем льду. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев в серии буллитов.

С самого начала матча «Автомобилист» навязал сопернику жесткую силовую борьбу, но противостояние преобразовалось в забитые шайбы только во втором периоде. Нижегородцы забили гол на 22-й минуте после броска Максима Летунова. Екатеринбуржцам понадобилось не так много времени, чтобы отыграться. После точного паса Кертиса Волка Брукс Мэйсек вколотил шайбу в ворота «Торпедо». В третьей двадцатиминутке было больше единоборств, чем опасных бросков, и игра перешла в овертайм. В дополнительном времени «Автомобилист» был ближе, чтобы забить гол, но вратарь соперника был настороже. В итоге победитель определился в серии послематчевых буллитов. Екатеринбуржцы реализовали три попытки из пяти, победный буллит забил Мэйсек.

«Мы провели один из лучших первых периодов. Команда вышла заряженной, был настрой показать, «кто в доме хозяин». Были хорошие моменты, но не реализовали. Во втором периоде была позиционная ошибка и позволили сопернику забить, но отыгрались на пересменке, был хороший прессинг. Все три периода команда двигалась, была мобильной, с боевым настроением. Вратарь Галкин сегодня помог, выручал в тяжелые моменты и держал команду в игре», – подвел итоги главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Следующий матч екатеринбургский клуб проведет на выезде – 31 января будет очередной раунд уральского дерби с «Трактором» в Челябинске.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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