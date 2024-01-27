Пострадавшие в ДТП под Богдановичем находятся в тяжелом состоянии

В минздраве Свердловской области сообщили о состоянии пострадавших в дорожной аварии на федеральной трассе «Екатеринбург – Тюмень».

Участники ДТП были направлены в Богдановичскую районную больницу. Трое пациентов находятся в отделении реанимации с тяжелыми травмами. Один пострадавший госпитализирован в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести. Еще одного человека в данный момент оперируют врачи. Для помощи врачам в больницу Богдановича выехала комплексная бригада Территориального центра медицины катастроф: хирург, травматолог, анестезиолог, нейрохирург.

Напомним, авария произошла сегодня днем. В районе 71 километра трассы водитель «Дэу Нубира» пошел на обгон и столкнулся со встречным автомобилем «Лада Ларгус». Отечественную легковушку от удара отбросило на ехавший позади автомобиль «Инфинити ЕХ25», а затем в кювет. Травмы получили пять человек, которые находились в машинах «Лада» и «Дэу».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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