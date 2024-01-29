14-летняя школьница натравила на бывшего своих друзей. Парня жестоко избили

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 14-летняя школьница жестоко отомстила своему бывшему бойфренду: подговорила друзей его избить.

Как пишет телеграм-канал SHOT, девочка и ее 17-летний ухажер недавно расстались, после чего начали ругаться друг с другом и оскорблять в общих чатах. И школьница разработала план мести.

На днях ее бывший возлюбленный получил в телеграме сообщение от незнакомой симпатичной девушки, которая пригласила его на свидание на улице Билимбаевской.

«Парень пришел в назначенное место и сначала действительно увидел ту самую красотку. Она отвела его на 13-й этаж дома, где его уже ждали два крепких подростка 15-16 лет. Один из них битой ударил жертву по голове, а после того как он упал, парни избили его ногами со словами «это тебе за Аню», после чего скрылись с места. Личности нападавших устанавливаются», – пишет SHOT.

Правоохранительные органы произошедшее не комментируют.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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