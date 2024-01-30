«Вины школы тут нет», – детский омбудсмен высказался об ужасном инциденте с подростками

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков прокомментировал инцидент с избиением подростка, на которого бывшая девушка натравила своих друзей.

«Прежде всего, это преступление. Правоохранительные органы во всем разберутся и дадут оценку произошедшему. С социально-педагогической точки зрения мы, конечно, посмотрим, откуда вырос этот конфликт, в одном ли учебном учреждении занимаются эти дети. Случай, конечно, из ряда вон выходящий, но это конфликт на бытовой почве, вины школы тут нет», – отметил Игорь Мороков.

Напомним, накануне в Сети появилась информация о том, что 14-летняя школьница подговорила друзей избить ее бывшего бойфренда. Девушка и ее молодой человек расстались со скандалом, оскорбляли друг друга в соцсетях, и она решила отомстить. Подросток получил приглашение на свидание от незнакомой девушки, но когда приехал по указанному адресу, там его ждали два крепких парня. Один из них битой ударил жертву по голове, а когда пострадавший упал, его избили ногами. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту избиения подростка уголовное дело.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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