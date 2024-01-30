Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о расправе над подростком в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения 16-летнего подростка двумя его ровесниками в Екатеринбурге.

«В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге двое подростков избили 16-летнего парня, причинив ему вред здоровью. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка. А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области А.Д. Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования», – сообщили в СУ СКР.

Напомним, накануне в сети появилась информация о том, что 14-летняя школьница подговорила друзей избить ее бывшего бойфренда. Девушка и ее молодой человек расстались плохо, оскорбляли друг друга в соцсетях, и она решила отомстить. Подросток получил приглашение на свидание от незнакомой девушки, но, когда приехал по указанному адресу, там его ждали два крепких парня. Один из них битой ударил жертву по голове, а когда пострадавший упал, его избили ногами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube