Главного организатора дорожного движения Екатеринбурга отправили в отставку

В Екатеринбурге отправлен в отставку директор муниципального бюджетного учреждения «Центр организации движения» Данил Меркулов. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в комитете по транспорту администрации города. От комментариев там воздержались.

В компетенции МБУ «ЦОД» находятся моделирование улично-дорожной сети и транспортных средств, проведение обследования транспортных и пешеходных потоков; подготовка предложений по развитию улично-дорожной сети и другие вопросы организации движения.

В декабре Данил Меркулов был оштрафован на 764 тысячи рублей за нарушение согласования крупной сделки. Нарушение законодательства о контрактных закупках в ЦОД выявила муниципальная счетная палата, затем последовала проверка прокуратуры. В 2023 году учреждение по итогам электронного аукциона заключило муниципальный контракт с АО «Цифровые платформы и решения умного города» на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем. Стоимость контракта превысила 150 миллионов рублей. При этом ЦОД не получил письменного разрешения на сделку от транспортного комитета администрации Екатеринбурга. Кроме того, директор Меркулов представил официальную информацию о том, что в 2022-2023 годах МБУ «ЦОД» не совершало крупных сделок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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