Екатеринбургский чиновник получил крупный штраф за несогласованную сделку по «умным» светофорам

Директор МБУ «Центр организации движения» Данил Меркулов оштрафован за нарушение согласования крупной сделки. Чиновник должен заплатить свыше 764 тысячи рублей в пользу государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Нарушение законодательства о контрактных закупках в ЦОД выявила муниципальная счетная палата, затем последовала проверка прокуратуры. В 2023 году учреждение по итогам электронного аукциона заключило муниципальный контракт с АО «Цифровые платформы и решения умного города» на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем. Стоимость контракта превысила 150 миллионов рублей. При этом ЦОД не получил письменного разрешения на сделку от транспортного комитета администрации Екатеринбурга. Кроме того, директор Меркулов представил официальную информацию о том, что в 2022-2023 годах МБУ «ЦОД» не совершало крупных сделок.

В отношении руководителя было возбуждено административное дело по ст. 7.35 КоАП РФ «Нарушение муниципальным учреждением порядка согласования при совершении сделки по распоряжению муниципальным имуществом». По решению мирового судьи Меркулов оштрафован. Чиновник подавал апелляцию, но не смог оспорить решение суда первой инстанции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube