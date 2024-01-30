Тестирование записи в лагеря пройдет в Екатеринбурге 31 января

Завтра, 31 января, на «Госуслугах» пройдет народное тестирование подачи заявлений в лагеря Екатеринбурга. Родителям предлагают поучаствовать и затем сообщить обо всех недочетах.

«Для того чтобы до начала первого периода записи в лагеря устранить недочеты, 31 января организуем народное тестирование. В течение всего дня родители могут подать заявление на «Госуслугах», – рассказал руководитель департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко. Кроме того, в ближайшие дни обещают запустить горячую линию по вопросам записи в лагеря, номера телефонов появятся на сайтах администраций и управлений образования.

Напомним, в этом году правила подачи заявлений в лагеря изменились. Срок приема документов сократился до шести дней, а сами даты подачи теперь зависят от дат каникул и типа лагеря. Первыми будут принимать заявления на весенние каникулы: подать их можно с 12 по 19 февраля. Заявления на путевки в загородные лагеря на лето можно будет подать с 4 по 11 марта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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