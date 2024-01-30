Правила записи в загородные лагеря поменялись: новые условия и сроки подачи заявлений

В этом году в Екатеринбурге существенно изменились правила подачи заявлений на получение путевок в загородные лагеря. Во-первых, сроки сократили до шести дней. Во-вторых, подать заявление можно только на один лагерь, а не на три, как было ранее. Рассказываем все о записи на новых условиях.

Сроки подачи заявлений

В этом году в Екатеринбурге сроки подачи заявлений на получение путевок зависят от срока, когда вы планируете отправить ребенка. Но – важное изменение: подать заявку можно только в течение шести дней, сообщил сегодня глава департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко.

– С 12 по 19 февраля – подача заявлений на путевки в дневные и загородные лагеря на весенние каникулы;

– с 4 по 11 марта – в загородные лагеря на летние каникулы;

– с 18 по 25 марта – в дневные лагеря на летние каникулы;

– с 6 по 13 мая – в санатории;

– с 9 по 16 сентября – в дневные и загородные лагеря на осенние каникулы;

– с 11 по 18 ноября – в дневные и загородные лагеря на зимние каникулы.

Важно: в этом году можно выбрать только один лагерь. В прошлые годы при подаче заявления можно было выбрать три лагеря, соответственно, шанс, что где-то будет место, был выше.

Где подать заявление

Подать заявление, как и раньше, можно через «Госуслуги». Но в этом году после отправки скан-копий документов не нужно приходить в МФЦ и приносить оригиналы. Также можно подать заявление лично в МФЦ, либо в школе.

По истечении шести дней, отведенных на сбор заявлений от родителей, на сайте департамента образования, а также на страницах районных администраций появятся реестры тех, кто получил заветную путевку.

Сколько будут стоить лагеря

Смены в загородных лагерях в этом году снова будут разные: 7, 14, 21 день. В лагерях с дневным пребыванием на время осенних и весенних каникул – 7 дней, летом – 21 день. В санаториях – 21 день. В зависимости от продолжительности отдыха будет меняться и стоимость путевки.

Константин Шевченко назвал приблизительную сумму, которую придется заплатить родителям:

В загородных лагерях:

7 дней – 6700 рублей;

14 дней – 12 400 рублей;

21 день – 16 000 рублей.

В дневных лагерях:

7 дней – 1000 рублей;

21 день – 1900 рублей.

Сколько всего детей примут лагеря

В Екатеринбурге в этом году будет работать 164 лагеря с дневным пребыванием: 155 – на базе школ, 4 – на базе учреждений допобразования, 5 – на базе детсадов. Они примут 32 тысячи детей.

Загородных лагерей в этом году – 17 (один лагерь закрыт на ремонт). Они смогут принять 28 707 детей. В санаториях поправят здоровье 5 тысяч детей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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