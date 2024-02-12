В Екатеринбурге началась запись детей в лагеря на весенние каникулы

Сегодня в полночь в Екатеринбурге стартовала запись детей в дневные и загородные лагеря на время предстоящих каникул. Подать заявления можно в течение шести дней. Но мест мало: весенние смены есть далеко не во всех оздоровительных учреждениях.

Как ранее писал «Новый День», в этом году запись детей в лагеря разбита по срокам. С 12 по 19 февраля принимают заявления на путевки в лагеря на мартовские каникулы. Подать документы можно только на один лагерь. Сделать это можно через «Госуслуги» (в этом году после отправки скан-копий документов не нужно приходить в МФЦ и приносить оригиналы), а также лично в МФЦ, либо в школе. По истечении шести дней, отведенных на сбор заявлений от родителей, на сайте департамента образования, а также на страницах районных администраций появятся реестры тех, кто получил путевку. Неделя в загородном лагере стоит в среднем 6700 рублей, в городском – 1000 рублей.

Родители, которые уже подали заявления, пишут, что на «Госуслугах» в этом году не очень понятные формулировки, из-за чего многие путаются.

«Загс не подтягивается, по субсидии/полной стоимости тоже ничего не ясно, куча переходящих окон, которые судорожно пробегаешь и глазами в надежде ничего не напутать. В конце администрация эта отнимает время на введение в поисковой строке», – пишут мамы на форуме Umama.ru.

Добавим, что следующие окна записи в лагеря откроются в марте:

– с 4 по 11 марта – в загородные лагеря на летние каникулы;

– с 18 по 25 марта – в дневные лагеря на летние каникулы;

– с 6 по 13 мая – в санатории;

– с 9 по 16 сентября – в дневные и загородные лагеря на осенние каникулы;

с 11 по 18 ноября – в дневные и загородные лагеря на зимние каникулы.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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