В понедельник стартует запись детей в загородные лагеря на лето: что нужно знать родителям

С полуночи 4 марта в Екатеринбурге стартует подача заявлений на путевки в загородные лагеря на лето. В этом году правила изменились. Родитель может отправить заявление только на один конкретный лагерь, на это дается неделя.
Когда подавать заявление
В этом году заявления на путевки в загородные, городские лагеря и санатории подаются в разные даты, а не в один день, как было раньше. Самая массовая кампания – запись детей в загородные лагеря на лето – начнется 4 марта и продлится до 11 марта. Уже 12-го числа реестр детей, которым достались путевки, появится на официальном сайте екатеринбург.рф, а также на сайтах администраций районов.
Где подавать заявление
Способы подачи заявлений остались прежними: сделать это можно на «Госуслугах» или лично в МФЦ. Отличие этого года – после подачи документов онлайн не нужно предоставлять оригиналы документов в МФЦ, скан-копии прикрепятся автоматически, и этого будет достаточно.
Важно: в этом году при подаче заявления можно выбрать только один лагерь, а не три, как это было в прошлые годы.
В департаменте образования напоминают, что для отправки заявления на «Госуслугах» нужно зарегистрироваться заранее и иметь подтвержденную учетную запись.
Где оплатить и получить путевку
После формирования реестров квитанция на оплату путевки придет в личный кабинет на «Госуслугах». Если вы подавали в МФЦ, то – на электронную почту, указанную в заявлении. Также можно лично обратиться в МФЦ.
Оплатить квитанцию нужно в течение пяти рабочих дней со дня направления документа. Дата будет указана на самой квитанции. Сделать это можно онлайн – через сервис оплаты «Оплата путевки в ЗОЛ» на официальном сайте Екатеринбурга.
Сама путевка тоже придет на «Госуслуги», либо на электронную почту в течение трех дней после поступления сведений об оплате.
Сколько будут стоить лагеря
Смены в загородных лагерях в этом году снова будут разные: 7, 14, 21 день. От продолжительности зависит и цена. Родительская плата (за вычетом субсидии) составит в среднем:
7 дней – 6700 рублей;
14 дней – 12 400 рублей;
21 день – 16 000 рублей.
Также родители имеют право приобрести путевку в загородный лагерь по полной стоимости, а затем запросить компенсацию. Но сделать это можно будет только после «основного этапа» распределения. Для этого придется лично обратиться в МФЦ, либо в выбранный лагерь.
Сколько всего детей примут лагеря
Загородных лагерей в этом году – 17 (один лагерь закрыт на ремонт). Они смогут принять 28 707 детей.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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