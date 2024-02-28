В понедельник стартует запись детей в загородные лагеря на лето: что нужно знать родителям

С полуночи 4 марта в Екатеринбурге стартует подача заявлений на путевки в загородные лагеря на лето. В этом году правила изменились. Родитель может отправить заявление только на один конкретный лагерь, на это дается неделя.

Когда подавать заявление

В этом году заявления на путевки в загородные, городские лагеря и санатории подаются в разные даты, а не в один день, как было раньше. Самая массовая кампания – запись детей в загородные лагеря на лето – начнется 4 марта и продлится до 11 марта. Уже 12-го числа реестр детей, которым достались путевки, появится на официальном сайте екатеринбург.рф, а также на сайтах администраций районов.

Где подавать заявление

Способы подачи заявлений остались прежними: сделать это можно на «Госуслугах» или лично в МФЦ. Отличие этого года – после подачи документов онлайн не нужно предоставлять оригиналы документов в МФЦ, скан-копии прикрепятся автоматически, и этого будет достаточно.

Важно: в этом году при подаче заявления можно выбрать только один лагерь, а не три, как это было в прошлые годы.

В департаменте образования напоминают, что для отправки заявления на «Госуслугах» нужно зарегистрироваться заранее и иметь подтвержденную учетную запись.

Где оплатить и получить путевку

После формирования реестров квитанция на оплату путевки придет в личный кабинет на «Госуслугах». Если вы подавали в МФЦ, то – на электронную почту, указанную в заявлении. Также можно лично обратиться в МФЦ.

Оплатить квитанцию нужно в течение пяти рабочих дней со дня направления документа. Дата будет указана на самой квитанции. Сделать это можно онлайн – через сервис оплаты «Оплата путевки в ЗОЛ» на официальном сайте Екатеринбурга.

Сама путевка тоже придет на «Госуслуги», либо на электронную почту в течение трех дней после поступления сведений об оплате.

Сколько будут стоить лагеря

Смены в загородных лагерях в этом году снова будут разные: 7, 14, 21 день. От продолжительности зависит и цена. Родительская плата (за вычетом субсидии) составит в среднем:

7 дней – 6700 рублей;

14 дней – 12 400 рублей;

21 день – 16 000 рублей.

Также родители имеют право приобрести путевку в загородный лагерь по полной стоимости, а затем запросить компенсацию. Но сделать это можно будет только после «основного этапа» распределения. Для этого придется лично обратиться в МФЦ, либо в выбранный лагерь.

Сколько всего детей примут лагеря

Загородных лагерей в этом году – 17 (один лагерь закрыт на ремонт). Они смогут принять 28 707 детей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube