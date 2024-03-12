Завтра в Екатеринбурге начнется запись детей в загородные лагеря на оставшиеся свободные места

С 13 марта в Екатеринбурге начнется вторая волна записи в загородные лагеря на время летних каникул. Подать заявления родители смогут в те лагеря и на те смены, где останутся свободные места. Сколько всего будет путевок, пока неизвестно.

Как сообщили в департаменте образования Екатеринбурга, сегодня в течение дня на сайте екатеринбург.рф будет опубликован реестр тех, кому достались путевки в первую волну – то есть тем, кто подавал заявление в период с 4 по 11 марта. На текущий момент реестр еще не появился, поэтому количество свободных мест не определено.

Несмотря на это, подать заявление можно будет с полуночи 13 марта, как и было указано в инструкциях для родителей ранее, подтвердили в департаменте.

Напомним, в этом году родители имеют право указать в заявлении только один лагерь (а не три, как было ранее). Квитанция на оплату путевки придет в личный кабинет на «Госуслугах» или на электронную почту после того, как опубликуют реестр. Оплатить ее нужно будет в течение пяти рабочих дней со дня отправки (дата будет указана в квитанции). После чего путевка также придет либо в личный кабинет, либо на почту.

Добавим, что впереди у родителей еще несколько «битв» за путевки:

– с 18 марта стартует запись на лето в городские лагеря;

– с 6 мая – на лето в санатории;

– с 9 сентября – в загородные и городские лагеря на осень;

– с 11 ноября – в загородные и городские лагеря на зиму.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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