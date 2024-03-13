«Такого бардака еще не было», – из-за сбоя родители не могут понять, получили ли дети путевки в лагерь

Вчера вечером должны были опубликовать списки заявлений, по которым детям в Екатеринбурге выдадут путевки в загородные лагеря. Но реестры появились на сайтах администраций на короткое время, а затем были удалены. «Такого бардака с оздоровительной кампанией еще не было. Это просто провал», – возмущаются екатеринбуржцы.

Как ранее писал «Новый День», запись в загородные лагеря на лето началась в Екатеринбурге 4 марта – и сразу с технического сбоя. У многих родителей заявления не регистрировались в системе на «Госуслугах». Вместо этого в личный кабинет приходило сообщение с отказом в предоставлении услуги. Кроме того, оказалось, что два лагеря Орджоникидзевского района («Космос» и «Рассветный») вообще не отображались в списках при выборе организаций. Запись в них организовали 4 марта через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района. В министерстве образования Свердловской области тогда обещали, что все заявления, поступившие в систему, будут обработаны «в регламентные сроки в соответствии с временем заполнения заявки».

Накануне, 12 марта, на сайтах районных администраций должны были опубликовать реестры заявлений, по которым будут предоставлены путевки в лагеря. И вечером на некоторых сайтах списки действительно появились. Правда, вскоре были удалены. При этом родителям на «Госуслугах» стали приходить сообщения о выданных путевках, но те, кто успел увидеть списки, своих номеров там не нашли.

«Такого бардака еще не было, как в эту кампанию. Мы уже несколько лет записываем ребенка в лагерь. Да, сбои бывали, но такой нервотрепки не припомню, – рассказала жительница Екатеринбурга Ульяна. – Подавали заявление в «Буревестник» почти сразу после полуночи. И как раз сбой произошел, то есть по факту ведомством оно принято позже. Вчера получила уведомление на «Госуслугах», что сформирована путевка. Обрадовались так. А потом опубликовали реестры, а нас там нет. И так и непонятно – попали мы, не попали? До управления образования не дозвониться: короткие гудки».

Другие родители говорят, что подали заявление в 00:01 и их не было в пропавших реестрах, и на «Госуслугах» ничего не приходило. При этом люди, подавшие позднее, путевки якобы получили.

«Такое ощущение, что рандомно выбирали, а не по времени подачи», – возмущаются екатеринбуржцы.

Среди родителей даже пошел слух, что результаты записи в загородные лагеря могут обнулить и запустить запись снова. Но в мэрии Екатеринбурга сообщили, что информация не соответствует действительности. Новой записи не будет. Более подробный комментарий по ситуации в департаменте образования обещали предоставить позднее. Также вопросы мы направили в министерство образования Свердловской области. Как только ответы поступят, мы их опубликуем.

Добавим, что запись на свободные места должна была начаться сегодня, 13 марта, в полночь. И это подтверждали накануне в департаменте образования. Но запись не началась. По информации родителей, подавать заявления можно будет завтра. Правда, с одним но: если удастся разобраться с путевками «первой волны» записи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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