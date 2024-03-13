В минобразования рассказали, когда родители получат уведомления о получении путевок в загородные лагеря

В министерстве образования Свердловской области прокомментировали неразбериху, которая возникла с получением путевок в загородные лагеря Екатеринбурга. Оказалось, что на «Госуслугах» родители могли получить некорректные уведомления. Правильные сведения о предоставлении путевок будут направлены после проверки данных.

«Заявители могли получить некорректные уведомления из-за того, что разработчик не отключил тестовую функцию рассылки статуса оказания услуги», – сообщили «Новому Дню» в министерстве образования Свердловской области.

Там уверяют, что порядок очередности при записи в лагеря останется таким же, каким был в прошлые годы: он формируется по времени подачи заявления. И не важно, отправлялись ли документы на «Госуслугах» или подавались через МФЦ. Сбой не повлиял на формирование очереди.

«Родители получат уведомление в личных кабинетах на «Госуслугах», когда завершится сверка реестра получателей услуги с данными о реальном времени отправки каждого заявления», – заверили в ведомстве.

Напомним, распределение путевок в загородные лагеря должно было пройти еще накануне, 12 марта. Некоторые родители получили уведомления на «Госуслугах» о том, что путевка на нужную им смену сформирована. Но в реестрах получателей – которые были сначала опубликованы, а затем удалены с сайта районных администраций – таких данных не оказалось. А буквально час назад в личные кабинеты на «Госуслугах» стали поступать сообщения о том, что результаты комплектования от 12 марта аннулированы «по причине технического сбоя в работе ГИС». При этом сами заявления остаются действующими, их будут рассматривать заново, по времени подачи. После рассмотрения в ЛК придет обновленная информация по путевкам.

В итоге екатеринбуржцы до сих пор не знают, достались ли им путевки в лагерь, и могут ли они подавать заявление на свободные места. Хотя «вторая волна», во время которой распределяются вакантные путевки, начнется завтра, 14 марта. Скорее всего причина задержки формирования реестров – технический сбой, который произошел еще в начале записи в лагеря в ночь на 4 марта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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