Родители в Екатеринбурге продолжают штурмовать «Госуслуги» и МФЦ, пытаясь записать детей в лагеря

В Екатеринбурге сегодня ночью началась запись в загородные лагеря на свободные места, оставшиеся после первой волны распределения путевок. Родители говорят, что снова сталкиваются с проблемами.

«Мы подавали заявление через «Госуслуги» 4 марта, но вчера пришло, что результаты распределения 12 марта аннулированы. Поэтому сегодня ночью снова пыталась подать онлайн. Но на «Госуслугах» не было списка лагерей, где есть свободные места. Методом тыка пробовала во все. В итоге после трех или четырех попыток пришло одобрение на шестую смену в лагерь имени Титова», – рассказала жительница Екатеринбурга Ульяна.

Другие родители ночью не смогли разобраться с «Госуслугами» и рано утром отправились в МФЦ. По словам екатеринбуржцев, там специалисты видят, на какие смены и в каких лагерях еще есть места, поэтому можно выбрать.

«Подала на восьмую смену в «Уральские самоцветы», подтверждение почти сразу пришло. Сказали, что мест там еще достаточно. Видимо, после первого распределения со всеми сбоями много кому не дали путевки», – поделилась другая мама.

Прием заявлений на свободные места в загородные лагеря не ограничен в сроках, то есть попробовать получить путевку можно в любое время, теоретически – даже летом. Но как правило, места заканчиваются быстро.

Как ранее писал «Новый День», первый этам записи в загородные лагеря на лето начался в Екатеринбурге 4 марта, но еще на старте произошел технический сбой. У многих родителей заявления не регистрировались на «Госуслугах». Вместо этого в личный кабинет приходило сообщение с отказом в предоставлении услуги. Кроме того, оказалось, что два лагеря Орджоникидзевского района («Космос» и «Рассветный») вообще не отображались в списках при выборе организаций. Запись в них организовали 4 марта через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района. В результате распределение путевок происходило с задержкой сроков и большой путаницей. Так, 12 марта многие родители получили на «Госуслугах» письма о том, что путевка в выбранный ими лагерь скомплектована. А 13 марта пришло сообщение об аннуляции комплектования. Новые уведомления о получении путевок отправляли после того, как прошла «сверка реестра получателей услуги с данными о реальном времени отправки каждого заявления».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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