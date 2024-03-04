В очереди – почти 200 человек: родители штурмуют администрацию, чтобы записать детей в лагерь (ФОТО)

Родители, которые из-за технического сбоя не смогли записать детей в загородные лагеря Орджоникидзевского района, штурмуют районную администрацию. К 12 часам дня в очереди скопилось почти 200 человек. Специалисты работают сегодня без обеда. Хватит ли всем путевок, неизвестно. Реестры тех, кто получил путевки, появятся на сайтах администраций 12 марта.

Напомним, запись в загородные лагеря Екатеринбурга на лето стартовала сегодня в полночь. Но многие родители столкнулись с проблемой: заявления не регистрировались в системе на «Госуслугах». Вместо этого в личный кабинет приходило сообщение с отказом в предоставлении услуги. Кроме того, оказалось, что два лагеря Орджоникидзевского района («Космос» и «Рассветный») вообще не отображались в списках при выборе организаций. Запись в них проходит сегодня через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района (ул. Бабушкина, д. 16, к. 104, 302).

Как передает корреспондент «Нового Дня», люди стали занимать очередь возле администрации Орджоникидзевского района еще в 8 часов утра. Сейчас в небольших помещениях – битком. Родители записываются на отдельный листочек, чтобы соблюдать очередь. Сейчас записано 192 человека. Желающим раздают воду. А специалисты горадминистрации работают без обеденного перерыва.

В МФЦ на улице Победы на Уралмаше – не так многолюдно. На момент нашего посещения там было порядка 20 человек. По словам работников, все посетители – родители, которые пришли подать заявление на предоставление путевки в загородный лагерь.

Добавим, что в других районах тоже можно прийти в МФЦ, чтобы подать заявление. Но большинство родителей пытаются это сделать онлайн. На 7 часов утра сегодня было принято 14 тысяч заявлений на 28 тысяч мест в лагерях.

В министерстве образования Свердловской области подтвердили, что сегодня ночью во время записи детей в загородные лагеря наблюдались сбой на федеральной площадке «Госуслуг». Но все заявления, поступившие в систему, будут обработаны.

«Действительно, на федеральной площадке госуслуг отмечались сбои. При этом региональная государственная информационная система по приему заявлений сработала корректно. Поэтому все подвисшие заявления поступили в систему и будут обработаны в регламентные сроки в соответствии с временем заполнения заявки», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства образования Свердловской области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Степан Фатхиев

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