Минобразования – про сбой во время записи в лагеря: «Все подвисшие заявления будут обработаны»

В министерстве образования Свердловской области подтвердили, что сегодня ночью во время записи детей в загородные лагеря наблюдались сбой на федеральной площадке «Госуслуг». Но все заявления, поступившие в систему, будут обработаны.

«Действительно, на федеральной площадке госуслуг отмечались сбои. При этом региональная государственная информационная система по приему заявлений сработала корректно. Поэтому все подвисшие заявления поступили в систему и будут обработаны в регламентные сроки в соответствии с временем заполнения заявки», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе министерства образования Свердловской области.

Напомним, запись в загородные лагеря Екатеринбурга на лето стартовала сегодня в полночь. Но многие родители столкнулись с проблемой: заявления не регистрировались в системе на «Госуслугах». Вместо этого в личный кабинет приходило сообщение с отказом в предоставлении услуги.

Кроме того, оказалось, что два лагеря Орджоникидзевского района («Космос» и «Рассветный») вообще не отображались в списках при выборе организаций. Запись в них пройдет сегодня через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района (ул. Бабушкина, д. 16, к. 104, 302).

Добавим, что к 7 утра сегодня заявления на отдых детей в загородных лагерях уже подали 14 тысяч семей. Всего загородные лагеря примут 28 тысяч детей за лето.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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