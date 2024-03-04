Запись в загородные лагеря в Екатеринбурге началась с технического сбоя: на многие заявления пришел отказ

Запись детей в загородные лагеря на лето стартовала с технического сбоя. Родители не могли отправить заявления и в результате получали отказ в предоставлении услуги. А два лагеря не отображались в электронных списках, путевки в них будут выдавать в МФЦ.

Запись в загородные лагеря Екатеринбурга на лето стартовала сегодня в полночь. Как водится, родители в первые минуты пытались отправить заявления, чтобы гарантированно получить путевку, которых обычно на всех желающих не хватает. Но многие столкнулись с проблемой: заявления не регистрировались в системе на «Госуслугах», уведомление «принято ведомством» не приходило.

«Подавала первое заявление в 00:02. Оно осталось без движения. Параллельно общалась в родительских чатах, там у всех почти возникла такая проблема. Через полчаса подала второе заявление, оно было принято. По первому в два часа ночи пришел отказ в предоставлении услуги. И совсем непонятно, что со вторым, будет ли оно вообще рассматриваться», – рассказала жительница Екатеринбурга.

На форуме Umama родители пишут, что сбой был массовым. Кто-то, поддавшись панике, подавал заявления и два, и четыре раза. По части пришел отказ, некоторые были зарегистрированы.

Кроме того, оказалось, что два лагеря Орджоникидзевского района вообще не отображались в списках при выборе организаций.

«Два лагеря Орджоникидзевского района Екатеринбурга – «Космос» и «Рассветный» не отображаются в электронных сервисах. В департаменте образования оперативно организовали запись в эти лагеря через МФЦ и администрацию Орджоникидзевского района (ул. Бабушкина, д. 16, к. 104, 302). Подать заявление в лагерь родители могут сегодня в часы работы этих организаций», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Там добавили, что к 7 утра сегодня заявления на отдых детей в загородных лагерях уже подали 14 тысяч семей. Всего загородные лагеря примут 28 тысяч детей за лето.

В министерстве образования Свердловской области, которое отвечало за техническую сторону вопроса, причины сбоя обещали прокомментировать в ближайшее время.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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