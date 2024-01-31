Урал накроет снежный циклон

Первая декада февраля в Свердловской области будет снежной, прогнозируют синоптики Уральского гидрометцентра. Погодой на Европейской территории России дирижирует циклон с центром в Баренцевом море. Атмосферные фронты, вращаясь вокруг него, будут периодически вызывать снегопады и колебания температуры.

С 1 по 2 февраля в Свердловской области местами ожидается небольшой снег, а с 3 по 5 февраля умеренный снег будет идти уже на всей территории региона. При этом будет тепло, температура воздуха на 3-5° выше нормы. Ночью ожидается -9…-14 °C, на севере и крайнем востоке области до -20°. Днем будет -4… -9 °C, на крайнем западе области с 3 февраля до -1°.

С 6 по 7 февраля подует юго-западный ветер, который принесет слабую оттепель. Дневная температура может подняться до +2 °C, пойдет мокрый снег.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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