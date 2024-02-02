В Екатеринбурге в первую декаду февраля выпадет месячная норма осадков

В первой половине февраля в Екатеринбурге ожидается выпадение месячной нормы осадков. Обильные снегопады принесут с собой юго-западные циклоны.

«За первую декаду месяца по Свердловской области ожидается до 15-20 мм осадков, а в западных районах и до 30 мм. Для Екатеринбурга норма осадков на февраль составляет 19 мм, таким образом, в первой половине месяца, как и в январе, в городе вновь можно ожидать месячное количество осадков», – сообщил синоптик Алексей Пулин в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Осадки прекратятся к середине месяца, но в третьей декаде февраля с высокой вероятностью снова пойдет снег. Ожидается, что средняя температура последнего месяца зимы в Екатеринбурге будет в пределах климатической нормы, -9…-10 °C. При этом конец февраля может оказаться холодным.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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