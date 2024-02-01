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Четверг, 1 февраля 2024, 09:48 мск

Новости Екатеринбург

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В ДТП на Тюменском тракте пострадали два человека

Фото УГИБДД по Свердловской области

В ДТП на Тюменском тракте, где столкнулись пять грузовиков и три легковушки, пострадали два человека, передает «Новый День». Сейчас на месте работают бригада скорой медицинской помощи из Богдановича и врачи Территориального центра медицины катастроф. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, движение на 78-м километре дороги перекрыто полностью. Объезжать участок в ГИБДД области рекомендуют через Сухой Лог.

Екатеринбург, Елена Сычева

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