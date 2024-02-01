Из-за массового ДТП перекрыта трасса Екатеринбург – Тюмень

Трасса Екатеринбург – Тюмень перекрыта из-за аварии, которая произошла в Богдановичском районе на 78-м километре дороги.

По предварительным данным, столкнулись восемь машин, в том числе пять грузовиков. «Количество пострадавших в настоящий момент устанавливают сотрудники полиции. Экстренные службы проводят работы по ликвидации последствий автоаварии», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Там уточнили, что перекрытый участок можно объехать через Сухой Лог.

Екатеринбург, Елена Сычева

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