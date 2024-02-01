На месте массовой аварии на Тюменском тракте есть угроза взрыва газового баллона

На 78-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень, где сегодня утром столкнулись восемь машин, есть угроза взрыва газового баллона, установленного в одном из автомобилей. Поэтому на месте продолжают дежурить медики и сотрудники МЧС, сообщили в областном минздраве.

По данным Госавтоинспекции, движение на этом участке частично восстановлено. Инспекторы запустили реверсивный поток транспорта.

В ДТП пострадали два человека. Помощь им оказали медики территориального центра медицины катастроф. Пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, уточнили в минздраве. Еще один пациент доставлен в районную больницу Богдановича.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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