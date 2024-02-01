В Екатеринбурге весь февраль бесплатно будут показывать фильмы Алексея Федорченко

В феврале в Екатеринбурге бесплатно можно будет посмотреть почти все фильмы режиссера Алексея Федорченко. Ретроспектива картин пройдет в честь 20-летия студии «29 февраля» в Доме кино.

«29 февраля 2024 года нашей киностудии исполнится 20 лет, и мы хотим показать такой отчет за 20 лет работы. В том числе состоится премьера «Нового Берлина», – рассказывал ранее Алексей Федорченко.

С 3 по 29 февраля в Доме кино покажут лучшие фильмы кинокомпании «29 февраля». Первыми 3 февраля можно будет увидеть ленты «Похищение воробья» и «Железная дорога». 6 февраля покажут «Ангелов революции», 8 февраля – «Небесных жен луговых мари». Можно будет увидеть и последние работы Алексея Федорченко: «Войну Анны» – 10 февраля, «Милую Болгарию» – 20 февраля, «Монету страны Малави» – 22 февраля. А в день рождения киностудии состоится премьера «Нового Берлина». Это режиссерское расследование об удивительном городе, спрятанном под толщей антарктического льда. Бесплатные билеты можно получить в кассах Дома кино.

Кинокомпания «29 февраля» была создана в 2004 году режиссерами и продюсерами Алексеем Федорченко и Дмитрием Воробьевым. Оба живут и работают в Екатеринбурге. Оба начинали свою трудовую и творческую деятельность на Свердловской киностудии, где и научились снимать кино. Сейчас в производстве сейчас два игровых, четыре документальных, пять анимационных фильмов, часть из которых выйдут на экраны в 2024 году.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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