Алексей Федорченко рассказал, когда в Екатеринбурге покажут фильм про фашистский бункер в Антарктиде

Премьера нового художественного фильма Алексея Федорчекно «Новый Берлин» состоится в Екатеринбурге 29 февраля 2024 года – в день, когда студия «29 февраля» отметит свое двадцатилетие.

На старте проект назывался «Енотовый город», и для съемок одной из частей группа с большими сложностями летала в Колумбию. В процессе производства фильм переименовали, и к зрителю он выйдет под названием «Новый Берлин». Возможно, потому, что вторая часть рассказывает историю некоего бункера подо льдами Антарктиды, в котором до сих пор живут нацисты, сбежавшие от разгрома.

«Премьера фильма в Екатеринбурге состоится 29 февраля 2024 года. В этот день нашей киностудии исполнится 20 лет, и мы хотим показать такой отчет за 20 лет работы. В том числе состоится премьера «Нового Берлина», – ответил Алексей Федорченко на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в «ТАСС-Урал». – Еще на юбилее, надеюсь, покажем документальный альманах «Под ногами», который заканчиваем. Сейчас снимается несколько документальных картин. Особое внимание хотел бы уделить фильму «Дива Мария» о приме нашей музкомедии Марии Виненковой, прекрасный фильм Дарьи Исмагуловой получился. И еще заканчиваем большой фильм Антона Бутакова по сценарию Ярославы Пулинович «Бесконечный апрель». Основной объем уже сняли, в феврале поедем в Питер снимать зимнюю натуру. Будет что показать в следующем году».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»